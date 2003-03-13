Есть несколько десятков фотографий товаров (посуда). Необходимо обработать их для размещения на сайте: удалить серый фон (сделать его белым), добавить тень к товару, сделать цветокоррекцию при необходимости. По окончании работ от вас ...
Создать контент для игры
Здравствуйте, имеется игра, суть ее заключается в том, что перед пользователем две картинки, необходимо отметить отличия между ними. Размер каждой из них 360*480
вот примеры контента
На одном уровне может быть от 2 до 10 отличий, как получится. Как видно из примеров, основные инуструменты для изменения - это штамп, и цвет области. Процентное соотношение уровней - 20 процентов легких, 50 сложных, и 30 средних. от Вас требуется найти картинку, привести ее к нужному размеру, и добавить отличия. сохранить нужно будет оба варианта.
Интересует стоимость и срок за 100 картинок(всего нужно будет около 800). Приоритет у тех, кто предоставит пример, что получим на выходе, сюда или в личку. Исполнитель будет выбран в течении 3 дней.
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