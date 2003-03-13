Создать контент для игры

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт9 заявок289 просмотров

Здравствуйте, имеется игра, суть ее заключается в том, что перед пользователем две картинки, необходимо отметить отличия между ними. Размер каждой из них 360*480

вот примеры контента

http://prntscr.com/4bqduo

http://prntscr.com/4bqead

http://prntscr.com/4bqejo

http://prntscr.com/4bqerq

http://prntscr.com/4bqfj4

http://prntscr.com/4bqfo5

На одном уровне может быть от 2 до 10 отличий, как получится. Как видно из примеров, основные инуструменты для изменения - это штамп, и цвет области. Процентное соотношение уровней - 20 процентов легких, 50 сложных, и 30 средних. от Вас требуется найти картинку, привести ее к нужному размеру, и добавить отличия. сохранить нужно будет оба варианта.

Интересует стоимость и срок за 100 картинок(всего нужно будет около 800). Приоритет у тех, кто предоставит пример, что получим на выходе, сюда или в личку. Исполнитель будет выбран в течении 3 дней.

11 лет назад
oleg12688
Олег 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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