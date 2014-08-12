Ретуширование фото 1шт

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен8 заявок188 просмотров

Ретуширование портретного фото 1шт

11 лет назад
Inna26
Инна 
44 года
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
40 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

White_Tiger
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$2
1 день
Все красиво и быстро.Спасибо!
Отличная постановка задачи, моментальная оплата. Спасибо.

Заявки фрилансеров

White_Tiger
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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