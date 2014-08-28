Обрезать фон у 20 фотографий.

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Завершен3 заявки207 просмотров

Имеем 20 фотографий кофеварок, все они разного размера и это должно быть видно при размещении на сайте.

Необходимо: Вырезать серый фон, далее в каждой серии (их там четыре: SNS, CNC-CL, HWT-CL и HWA-CL) найти самую большую машину и использовать ее как основу для фона машин всей серии. От Вас четыре серии картинок, где размер машин виден в пропорции к самой большой. Пример того, что должно получиться http://www.juicemaster.ru/marks/page1/sort0/brand66/gr187.html

Если что-то непонятно, пожалуйста, почитайте еще раз и скачайте архив http://www.espressomaster.ru/hog.zip

Пожалуйста, в предложении к проекту заполняйте графы цена и срок.

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11 лет назад
juicemaster
Яков 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Greamart
Павел 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Все замечательно. Спасибо, Павел
Отличный заказчик, всем рекомендую. Были у меня заминки, вошел в положение, работать одно удовольствие с такими людьми.

Заявки фрилансеров

Greamart
Павел 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад