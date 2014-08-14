Убрать фон на .jpeg фотографиях

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Завершен15 заявок269 просмотров

Нужно убрать фон на 46 фотографиях. Формат .jpeg. Файлы сжимать не нужно.

11 лет назад
aa410
51 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

White_Tiger
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Спасибо! Отличная работа. Буду обращаться ещё.
Отличная постановка задачи, моментальная оплата. Спасибо.

Заявки фрилансеров

White_Tiger
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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