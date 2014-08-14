Добрый день! Требуется в период с 14.08 по 28.08 работник на должность дизайнер документов.

С 9.30 до 18.00 вы получаете заявки по работе с файлами (мелкая работа в фотошопе: вырезать, вставить, переместить), всё это время не обязательно находиться на ПК, но хотя бы каждый час проверять почту по заявкам надо и соответственно выполнеять их Оплата почасавая либо обсуждается цена поштучно за каждую заявку. Выходные: суббота/воскресенье