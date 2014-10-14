Вставить фото машин на фоны московских дворов

есть фото техники (в приложении) в результате обработки нужно:

1) поместить технику на дорогу улицы (тени, свет скорректировать с фоном) - т.е заменить фон

2) покрасить кабины в другой цвет (с оранжевого на желтый или синий) - стереть телефоны и надписи + добавить новый лого на авто

3) разрешение фото для вставки на страницу сайта - не более 600px по одному из измерений

смотреться должно реалистично для обычного обывателя, совсем глубокую обработку производить не требуется.

всего единиц техники для обработки 10-20 - напишите цену за 1 фото.