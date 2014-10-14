Вставить фото машин на фоны московских дворов

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен9 заявок298 просмотров

есть фото техники (в приложении) в результате обработки нужно:

1) поместить технику на дорогу улицы (тени, свет скорректировать с фоном) - т.е заменить фон

2) покрасить кабины в другой цвет (с оранжевого на желтый или синий) - стереть телефоны и надписи + добавить новый лого на авто

3) разрешение фото для вставки на страницу сайта - не более 600px по одному из измерений

смотреться должно реалистично для обычного обывателя, совсем глубокую обработку производить не требуется.

всего единиц техники для обработки 10-20 - напишите цену за 1 фото.

11 лет назад
rabotadatel-m
Роман 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$10
1 день
все было сделано как надо, будем обращаться еще
Четко поставленная задача. Работа была интересной и минимум корректировок. Рекомендуем!

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DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
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