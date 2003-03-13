Обрезать фото

  1. Биржа фриланса
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Закрыт20 заявок340 просмотров

разрезать картинку на отдельные картинки, просто прямоугольниками вырезать

11 лет назад
ali-baba
Юрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров