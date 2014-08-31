Требуется удалить существующие и нанести новые ватермарки на фотографии. Ватермарки находятся на фоне, то есть на однотонной части фото, убрать их будет несложно Количество фотографий 200-250 Жду ...
Обработать фото
Добрый день,
Требуется поменять фон на 3-х фотография. Работа не сложная, но подробности и сами фото предоставлю уже исполнителю.
От вас примерная стоимость и сроки.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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