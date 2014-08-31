Обработать фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен18 заявок402 просмотра

Добрый день,

Требуется поменять фон на 3-х фотография. Работа не сложная, но подробности и сами фото предоставлю уже исполнителю.

От вас примерная стоимость и сроки.

Спасибо.

11 лет назад
pretty_angel_077
Юлия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

neyvmila
Людмила 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
126 отзывов(-3)
11 лет назад
$3
1 день
Спасибо за работу!
Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

neyvmila
Людмила 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
126 отзывов(-3)
11 лет назад