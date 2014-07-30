molotovcoctail

Сайт protecheknet.com 1. Во вкладке «Магазин» Убрать кнопки с картинками и поместить все оборудование из магазина. Т.е. оборудование Waterleak Нептун и Аквасторож. 2. Поставить фильтр. Примерно, как тут: http://www.prostoteplo.ru/vodonagrevately/systema-neptun/ В фильтре должна ...