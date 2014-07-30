molotovcoctail

Павел molotovcoctail

 
37 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработка ИМ на Joomshopping Version 4.9.2

    $65

    Сайт protecheknet.com 1. Во вкладке «Магазин» Убрать кнопки с картинками и поместить все оборудование из магазина. Т.е. оборудование Waterleak Нептун и Аквасторож. 2. Поставить фильтр. Примерно, как тут: http://www.prostoteplo.ru/vodonagrevately/systema-neptun/ В фильтре должна ...

    Дизайн сайтаJoomShoppingКарточки товаров
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработка ИМ на Joomshopping 4.6.1.

    1. Необходимо установить расширенный модуль корзины для joomshopping, вот этот http://brooksite.ru/help/joomla/81-modul-korziny-dlya-joomshopping.html 2. В способы оплаты включить квитанцию сбербанка. http://joomlaforum.ru/index.php/topic,241428.0.html 3. Настроить атрибуты, сделать возможность изменения параметров товара и соответственно изменение цены. 4. Настроить отображение категория, оставить отображение ...

    HTMLJoomlaJoomShopping
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Установка шаблона magento

    Все, что необходимо сделать - это установить данный шаблон : http://www.templatemonster.com/ru/magento-themes-type/50628.html Тестовое заполнение товаров - 3 шт. Возможно потребуется минимальная настройка шаблона.

    HTMLMagento
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
nickfluk
Николай 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$65
10 баллов
9 лет назад
Доработка ИМ на Joomshopping Version 4.9.2
Сотрудничеством доволен. Быстрая оплата.
Николай выполнил всю работу в оговоренные сроки. Всегда был на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
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