molotovcoctail

Сайт protecheknet.com 1. Во вкладке «Магазин» Убрать кнопки с картинками и поместить все оборудование из магазина. Т.е. оборудование Waterleak Нептун и Аквасторож. 2. Поставить фильтр. Примерно, как тут: http://www.prostoteplo.ru/vodonagrevately/systema-neptun/ В фильтре должна ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $65Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
1. Необходимо установить расширенный модуль корзины для joomshopping, вот этот http://brooksite.ru/help/joomla/81-modul-korziny-dlya-joomshopping.html 2. В способы оплаты включить квитанцию сбербанка. http://joomlaforum.ru/index.php/topic,241428.0.html 3. Настроить атрибуты, сделать возможность изменения параметров товара и соответственно изменение цены. 4. Настроить отображение категория, оставить отображение ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Все, что необходимо сделать - это установить данный шаблон : http://www.templatemonster.com/ru/magento-themes-type/50628.html Тестовое заполнение товаров - 3 шт. Возможно потребуется минимальная настройка шаблона.Интернет-магазины8 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо доработать сайт, ТЗ прикрепил.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
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$65
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