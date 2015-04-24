Доработка ИМ на Joomshopping Version 4.9.2

Сайт protecheknet.com

1. Во вкладке «Магазин» Убрать кнопки с картинками и поместить все оборудование из магазина. Т.е. оборудование Waterleak Нептун и Аквасторож.

2. Поставить фильтр. Примерно, как тут: http://www.prostoteplo.ru/vodonagrevately/systema-neptun/

В фильтре должна быть возможность выбора: Бренд (Waterleak ,Нептун, Аквасторож) диаметр кранов(1/2, ¾) , Тип( проводная, беспроводная), комплектующие( остальное оборудование помимо готовых комплектов)

3. Оформить карточки товара:

- все товары должны быть отделены друг от друга рамкой.

- оформить кнопку купить. Так, чтобы ее было видно!

- по возможности сделать «КУПИТЬ В ОДИН КЛИК»

3.1 Подробнее о товаре:

– Заголовок: название системы, чтобы было хорошо видно.

– Главное фото комплекта + фото каждого комплектующего входящего в комплект.

– Описание, характеристики, отзывы.

Пример оформления: http://www.prostoteplo.ru/vodonagrevately/systema-neptun/sistema-zashchity-ot-protechek-vody-neptun-bugatti-prow/?offerID=6224

Не обязательно все копировать как на этом сайте. Просто сама структура.

Конечно необходимо оставить возможность выбора доп. Параметров и в соответствии с этим изменение цены и оставить выбор кол-ва.

4. Корзина:

- Убрать постоянный переход в корзину при выборе товара.

- максимально упростить покупку и минимизировать ввод данных.

- изменить внешний вид корзины. Корзина не должна сильно выделятся с дизайном сайта.

5. На главной странице поменять местами блоки. Должно быть так: WATER LEAK – НЕПТУН – АКВАСТОРОЖ. Цвета должны сохраниться для каждого бренда.

6. Вкладка «загрузки» – выдает ошибку при нажатии на ссылку. Вот пример http://protecheknet.com/skachat/finish/1-neptun/35-pasport-instruktsiya-po-montazhu-i-ekspluatatsii-sistemy-neptun-bugatti-mini.html