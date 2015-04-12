Wordpress (Woocommerce), срочно!

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Ищу специалиста Wordpress желательно с опытом работы с Woocommerce. Сделали модуль для сайта, клиент обновил тему для Wordpress, и модуль сейчас не работает. Надо посмотреть в чем дело.

WooCommerceWordPress
10 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
19 часов назад

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