Перенести сайт на Joomla+Virtuemart

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Закрыт3 заявки176 просмотров

Есть сайт на drupal (адрес в прищепке) его надо перенести и добавить каталог продукции на joomla+ virtuemart - всего 10 групп товаров - материал для каталога листы excel и картинки тоже надо будет туда подгрузить

DrupalJoomla
10 лет назад
pauto1
48 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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