Перевести компонент Joomla

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Закрыт1 заявка124 просмотра

Нужно перевести компонент на 100% Joombri-1.5 для Joomla-3

Оплата через QIWI кошелек.

Joomla
10 лет назад
asiamonster2040
31 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров