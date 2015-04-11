Перевести компонент Joomla

Добрый день. Нет желания разбираться самому, поэтому обращаюсь к Вам. Нужно почистить шаблон http://joomla25.ru/shablony/joom-finance-korporativnyj-shablon.html от ВСЕХ левых ссылок. Заоблачных цен не пишите, тут дел на 15-30 минут для знающего человека.