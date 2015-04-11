Определить и исправить редактирование новостей на MODX

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки116 просмотров

Не могу редактировать записи в Блоге на MODX.

Нужно решить данную проблему. Так же не могу добавить новости в раздел Блог.

MODX
10 лет назад
Sonitta
37 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Nati_Babenko
Наталья 
37 лет
13 лет в сервисе
онлайн
10 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена моментально! Рекомендую!
Приятно работать. Оплата вовремя. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Nati_Babenko
Наталья 
37 лет
13 лет в сервисе
онлайн
10 лет назад