Модуль статус заказа для Vtiger

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка106 просмотров

Требуется разработать модуль статус заказа в Vtiger.

Ajax форма, которую можно вставить в любое место сайта.

Поля - Номер заказа и Дата заказа Кнопка - Отправить

Данные берутся все из модуля заказы на продажу.

Клиенту сразу выдается:

статус заказа и комментарий на странице без перезагрузки.

AJAX
10 лет назад
apelsinoviy
Антон 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров