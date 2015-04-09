Сайт www.casada-fit.in.ua. Необходимо сделать небольшие доработки на главной странице, а именно: - Убрать видео на главной, - Включить слайдер и загрузить фото в слайдер, - Убрать котегорию товаров, - ...
Нужно почистить от вируса joomla и virtuemart
В меню, каталоге товаров начали появляться сторонние, внешние ссылки.
Нужно почистить.
Заявки фрилансеров
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