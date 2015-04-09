Нужно почистить от вируса joomla и virtuemart

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Закрыт4 заявки127 просмотров

В меню, каталоге товаров начали появляться сторонние, внешние ссылки.

Нужно почистить.

Joomla
10 лет назад
winkel2011
Валера 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
24 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров