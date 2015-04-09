Доработки сайта на NGCMS

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Закрытнет заявок98 просмотров

ТЗ прикреплено. В нем все подробно изложено.

Поэтому пишите сразу точную цену и срок.

Оплата строго по факту, на QIWI.

Цену нужно указать за каждый этап отдельно

10 лет назад
StraightWeb
Алексей 
61 год
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров