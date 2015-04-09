Необходимо реализовать на Drupal7 следующее. Создать каталог компаний и товаров, в котором зарегистрированные пользователи с определенными правами могут добавлять свои компании, а также размещать новости и товары (этих компаний ). Т.е. новости и товары ...
Помочь с запуском.
Добрый день, нужно запустить yii на локальном компе, на веб-сервере отдельном работает а на локал не работает, не видет классы почему-то. Вообщем, нужно помочь разобраться работа удаленная, оплата по факту.
Очень жду помощи! Оплата гарантирована.
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