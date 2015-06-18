Каталог компаний и товаров с поиском на Drupal

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок152 просмотра

Необходимо реализовать на Drupal7 следующее. Создать каталог компаний и товаров, в котором зарегистрированные пользователи с определенными правами могут добавлять свои компании, а также размещать новости и товары (этих компаний ). Т.е. новости и товары должны быть привязаны к компаниям. Добавлять товары возможно, как по одному, либо с помощью заранее отформатированного файла csv/Excel (прайс-листы). А так же для админа должна быть возможность закачки нескольких прайс-листов для разных компаний одним файлом. При закачке прайс-листа старые данные удаляются. Закачка прайс-листов будет происходить часто (не менее 1 раза в день). Также необходимо реализовать поиск товара. Подробности в личке…

Drupal
10 лет назад
bigbadwolf
Олег 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

dgastudio
Алексей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад
$50
1 день
Работа выполнена оперативно и качественно. Алексей настоящий профессионал! Большое спасибо ему за проделанную работу.
Все хорошо. грамотный заказчик, приятный в общении человек. спасибо

Заявки фрилансеров

dgastudio
Алексей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад