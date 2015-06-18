Каталог компаний и товаров с поиском на Drupal

Необходимо реализовать на Drupal7 следующее. Создать каталог компаний и товаров, в котором зарегистрированные пользователи с определенными правами могут добавлять свои компании, а также размещать новости и товары (этих компаний ). Т.е. новости и товары должны быть привязаны к компаниям. Добавлять товары возможно, как по одному, либо с помощью заранее отформатированного файла csv/Excel (прайс-листы). А так же для админа должна быть возможность закачки нескольких прайс-листов для разных компаний одним файлом. При закачке прайс-листа старые данные удаляются. Закачка прайс-листов будет происходить часто (не менее 1 раза в день). Также необходимо реализовать поиск товара. Подробности в личке…