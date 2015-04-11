Drupal настройка отображения мета-данных + карта сайта + canonical

Здравствуйте, коллеги!

Сайт на Drupal http://stroitorg.su/

Нужно по тех.заданию настроить корректное отражение мета-данных:

1. title, descriptions, keywords, alt и h1

Для каждой страницы есть нужный набор мета-данных.

2. настроить XML карту.

3. Атрибут rel=canonical

Нужен специалист по Drupal!

В заявке указывайте стоимость за всю работу, ТЗ с мета-данными в приложении (в ТЗ небольшая переписка-указания с программистом заказчика, но для удобства и понимания я её оставлю).

В личку не писать, сам отпишусь!

Спасибо!