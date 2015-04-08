Написание портала с нуля на основе проекта.

Существует сайт pm-online.ru - онлайн калькулятор для полиграфической продукции. Писался несколькими программистами на чистом PHP. Пришел к тому, что им никто не может заниматься, так как разбираться с самописным кодом очень сложно.

Планируется переработка портала с нуля на CMS для расширения, добавления услуг портала.

ТЗ в стадии написания.

Сам функционал сайта можно посмотреть зайдя в него.

Логин: [email protected]

Пароль: a9583137

Кратко о проекте:

1. Система регистрации пользователей.

2. Система регистрации фирм

3. Взаимосвязи междуфирмами

4. Создание виртуального оборудования (необходимо для калькулятора)

5. Создание калькулятора полиграфической продукции

6. Создание интегрированоого калькулятора с настройкой стилей (завязан на основном калькуляторе)

7. Монетизация

Это краткий перечень. На данный момент большенство реализовано на чистом PHP но редактированию подается очень сложно. Мне посоветовали CMS Drupal, говорят у него сильный функционал, для него есть хорошие темы http://themeforest.net/category/site-templates/admin-templates.

От кандидата очень вано: проффесионализм, ответственность, серьезность отношения к работе. (Я устал от динам по срокам и невыполнеию работ.)

От себя гарантирую:

Своевременную оплату, дотошность к срокам.