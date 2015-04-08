Всем привет. Пациент – цмп-ковров.рф (modx) https://yadi.sk/i/kIPhkECjfrAwd Исправить даты публикаций в новостях, они везде атвоматически ставятся одинаковые, ставятся по дате последней добавленной новости, нужно это исправить, чтобы у всех были свои даты ...
Доработки на joomla
Требуется:
вывести фильтр товаров
поправить внешний вид двух страничек в корзине (подкорректировать расположение элементов)
Заявки фрилансеров
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