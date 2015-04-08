Доработки на joomla

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки128 просмотров

Требуется:

вывести фильтр товаров

поправить внешний вид двух страничек в корзине (подкорректировать расположение элементов)

Joomla
10 лет назад
saymon-kkd
Панферов 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
38 отзывов(-5)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров