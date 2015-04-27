Верстка лендинга под Wordpress

Необходимо сверстать лендинг на вордпрессе.

В приложении jpg картинка дизайна главной.

Помимо главной будет страница "Блог" для записей.

Внутренние страницы (блок, страница записи) делаются на таком же фоне как и главная, без сайдбара.

на страницах записи нужна возможность комментирования с модерированием комментария перед публикацией.

На главной 3 типа всплывающих окон: записаться онлайн, галерея фото (всплывает при нажатии на фото выбранной категории) и оставить отзыв (форма для оставления отзыва клиентом).

Записаться онлайн - заявка должна приходить на почту и смс на телефон

Оставить отзыв - отзыв приходит в админ панель, проходит модерацию и публикуется админом сайта.

Меню на главной при прокрутке закрепляется сверху экрана. Действует якорным типом.

наши партнеры - слайдер логотипов.

Отзывы - в виде слайдера. Фото в отзывах увеличиваются при нажатии

Кнопка "все категории" растягивает сайт, показывая все категории дизайна ногтей.

Наши услуги - сделать возможность легкого корректирования цен из админ панели.

Дизайн всплывающих окон будет завтра.

Если есть вопросы - задавайте.

Нужно сделать качественно и в короткий срок.