Здравствуйте, Нужно сверстать сайт на wordpress. Сайт предельно простой (дизайн в личку), но надо подключить модуль Project Manager Pro. Модуль я куплю, его надо будет перевести и настроить на сайте. Также ...
Верстка лендинга под Wordpress
Необходимо сверстать лендинг на вордпрессе.
В приложении jpg картинка дизайна главной.
Помимо главной будет страница "Блог" для записей.
Внутренние страницы (блок, страница записи) делаются на таком же фоне как и главная, без сайдбара.
на страницах записи нужна возможность комментирования с модерированием комментария перед публикацией.
На главной 3 типа всплывающих окон: записаться онлайн, галерея фото (всплывает при нажатии на фото выбранной категории) и оставить отзыв (форма для оставления отзыва клиентом).
Записаться онлайн - заявка должна приходить на почту и смс на телефон
Оставить отзыв - отзыв приходит в админ панель, проходит модерацию и публикуется админом сайта.
Меню на главной при прокрутке закрепляется сверху экрана. Действует якорным типом.
наши партнеры - слайдер логотипов.
Отзывы - в виде слайдера. Фото в отзывах увеличиваются при нажатии
Кнопка "все категории" растягивает сайт, показывая все категории дизайна ногтей.
Наши услуги - сделать возможность легкого корректирования цен из админ панели.
Дизайн всплывающих окон будет завтра.
Если есть вопросы - задавайте.
Нужно сделать качественно и в короткий срок.
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