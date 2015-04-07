Настроить nulled тему Wordpress

$5
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Закрыт3 заявки117 просмотров

Настроить nulled тему Wordpress установленную на сайте.

После установки темы движок резко затупил как в админке так и в пользовательской части.

Поиск вредоносов плагинами пока не дал результат.

SOS!

WordPress
10 лет назад
sebastian82
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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