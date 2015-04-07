Необходимо скопировать функционал

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки110 просмотров

Необходимо скопировать функционал, калькулятора.

И поставить на шаблон WP. Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас.

WordPress
10 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров