добавить возможность мультиязычности и заполнить англ. переводы на сайте (порядка 15 страниц) (переводы, ествественно, предоставляются)
Необходимо скопировать функционал
Необходимо скопировать функционал, калькулятора.
И поставить на шаблон WP. Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас.
Заявки фрилансеров
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