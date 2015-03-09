Нужен специалист, который быстро и четко выполнит все пожелания по интернет магазину на УМИ ЦМС. В основном менять что-то в карточке товара, фильтр настроить, и еще задачи. Нужен именно спец, не новичок.
Нужна помощь по wordpress.
Здравствуйте фрилансеры!
Нужна помощь по wordpress.
Есть сайт www.sevstroy29.ru, в слайд нужно загрузить свои фотки. Удалить кнопки соц сетей и оставить одну - вк.
Нужно убрать записи с главной страницы и сделать так, чтбы отображалась только одна запись, а все остальные в боковой колонке. А лучше найти плагин который будет управлять записями, отображать на главной или в боковой колонке.
стучите в скайп
+ убрать все внешние ссылки, + установить плагин для автоматич генерации карты + сделать нормальный роботс тхт.
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