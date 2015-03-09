Здравствуйте фрилансеры!

Нужна помощь по wordpress.

Есть сайт www.sevstroy29.ru, в слайд нужно загрузить свои фотки. Удалить кнопки соц сетей и оставить одну - вк.

Нужно убрать записи с главной страницы и сделать так, чтбы отображалась только одна запись, а все остальные в боковой колонке. А лучше найти плагин который будет управлять записями, отображать на главной или в боковой колонке.

стучите в скайп

+ убрать все внешние ссылки, + установить плагин для автоматич генерации карты + сделать нормальный роботс тхт.