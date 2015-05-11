Правки сайта на движке ShopCMS

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Завершен1 заявка145 просмотров

ЕСТЬ ИМ на ShopCMS

нужно внести правки согласно ТЗ в приложении

от вас жду срок и цену за всё ТЗ

10 лет назад
PypseG
Алина 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

floppox
Елена 
41 год
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$100
10 дней
Огромное спасибо Елене за сотрудничество Рекоммендую данного фрилансера как очень ответсвенного и специалиста в своей области Будем и дальше сотрудничать
Заказ прошел отлично. Буду рада дальнейшему сотрудничеству с Алиной.

Заявки фрилансеров

floppox
Елена 
41 год
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад