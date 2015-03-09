Сайт на битрикс, периодические уведомления о перегрузке от хостинга. Необходимо выявить причины повышенной нагрузки и устранить. Жду предложений с бюджетом и сроками.
Натянуть простой дизайн на WordPress
Уважаемые фрилансеры!
Есть макет в .psd
Необходимо натянуть несложный дизайн на WP и настроить простой функионал (слайдер, подписка, блог, форма обратной связи).
Примерный дизайн: http://topdetal.com.ua/pic
На главной странице будет:
1 слайдер (текст внизу изображения должен быть текстом)
2 форма подписки
3 кнопки соцсетей
На страницах Sound, Sessions, Coaching, Events, Retreats, Sound Shala будет несколько абзацев текста и форма обратной связи.
На странице Blog будет блог:)
Страница Contact - опять форма обратной связи.
Указывайте, пожалуйста, вашу стоимость и сроки.
Спасибо за внимание.
Заявки фрилансеров
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