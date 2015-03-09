Натянуть простой дизайн на WordPress

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Закрыт7 заявок139 просмотров

Уважаемые фрилансеры!

Есть макет в .psd

Необходимо натянуть несложный дизайн на WP и настроить простой функионал (слайдер, подписка, блог, форма обратной связи).

Примерный дизайн: http://topdetal.com.ua/pic

На главной странице будет:

1 слайдер (текст внизу изображения должен быть текстом)

2 форма подписки

3 кнопки соцсетей

На страницах Sound, Sessions, Coaching, Events, Retreats, Sound Shala будет несколько абзацев текста и форма обратной связи.

На странице Blog будет блог:)

Страница Contact - опять форма обратной связи.

Указывайте, пожалуйста, вашу стоимость и сроки.

Спасибо за внимание.

WordPress
10 лет назад
vsenetak
Андрей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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