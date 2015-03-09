Реализация сайта на WordPress

Сайт аналог apple-support.ru

1. Телефон заменить на +7(499)350-05-86

2. Заменить иконки на аналогичные и качественные http://prntscr.com/6qfda8

3. http://prntscr.com/6qfdu6

4. http://prntscr.com/6qfed2 и http://prntscr.com/6qfeql , телефон для обоих адресов +7(499)350-05-86

5. Заменить иконки поломок для типовых страниц http://www.apple-support.ru/iphone-4.html http://www.apple-support.ru/ipad-4.html

6. Все картинки и фото надо заменить на аналоги, страницы по структуре должны быть те же самые

7. Лого заменить на 24mac.ru Круглосуточный сервис Apple

8. Тут добавить блок соц.сети http://prntscr.com/6qfh22 http://prntscr.com/6qfhf8

9. Ниже добавить банер Выезд курьера/мастера за 1 час!

10. К каждой странице нужна возможность прописать ссылку, SEO-теги

11. Карта сайта html/xml с автогенерацией

12. Все цены на страницах должны правиться из 1-го места в админке по разделам

13. Добавить банерный рекламный блок снизу страницы http://prntscr.com/6qfj4c

14. http://prntscr.com/6qfjth

15. Справочник городов должны работать по аналогии(свои цены, телефоны и адреса)

16. http://prntscr.com/6qfk8j Добавить раздел статьи и там размещаем статьи в оформлении под сайт

17. Добавить после Статей пункт Отзывы наших клиентов, их делаем как тут http://www.macmed.ru/about/reviews/

18 http://prntscr.com/6qfm2v (Хлебные крошки)