Уважаемые фрилансеры! Есть макет в .psd Необходимо натянуть несложный дизайн на WP и настроить простой функионал (слайдер, подписка, блог, форма обратной связи). Примерный дизайн: http://topdetal.com.ua/pic ...
Реализация сайта на WordPress
Сайт аналог apple-support.ru
1. Телефон заменить на +7(499)350-05-86
2. Заменить иконки на аналогичные и качественные http://prntscr.com/6qfda8
4. http://prntscr.com/6qfed2 и http://prntscr.com/6qfeql , телефон для обоих адресов +7(499)350-05-86
5. Заменить иконки поломок для типовых страниц http://www.apple-support.ru/iphone-4.html http://www.apple-support.ru/ipad-4.html
6. Все картинки и фото надо заменить на аналоги, страницы по структуре должны быть те же самые
7. Лого заменить на 24mac.ru Круглосуточный сервис Apple
8. Тут добавить блок соц.сети http://prntscr.com/6qfh22 http://prntscr.com/6qfhf8
9. Ниже добавить банер Выезд курьера/мастера за 1 час!
10. К каждой странице нужна возможность прописать ссылку, SEO-теги
11. Карта сайта html/xml с автогенерацией
12. Все цены на страницах должны правиться из 1-го места в админке по разделам
13. Добавить банерный рекламный блок снизу страницы http://prntscr.com/6qfj4c
15. Справочник городов должны работать по аналогии(свои цены, телефоны и адреса)
16. http://prntscr.com/6qfk8j Добавить раздел статьи и там размещаем статьи в оформлении под сайт
17. Добавить после Статей пункт Отзывы наших клиентов, их делаем как тут http://www.macmed.ru/about/reviews/
18 http://prntscr.com/6qfm2v (Хлебные крошки)
Заявки фрилансеров
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