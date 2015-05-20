Добавить механизм мультиязычности (англ. язык) на Joomla! 2.5.9

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Завершен4 заявки203 просмотра

добавить возможность мультиязычности и заполнить англ. переводы на сайте (порядка 15 страниц)

(переводы, ествественно, предоставляются)

Joomla
10 лет назад
demon9
44 года
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Выбранный исполнитель

web-start
Краснов 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
В работе
В общем выбрал исполнителем и сразу отзыв, при этом не отвечает на сообщения, доступов и переводов не отправил.

Заявки фрилансеров

web-start
Краснов 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад