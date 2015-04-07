WordPress лэндинг

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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок119 просмотров

День добрый.

Нужен лэндинг на ВордПрессе, шаблон предоставлю http://preview.simonswiss.com/?theme=ColorCloud . ТЗ в приложении.

Оплата киви, вебмани, ЯД.

Спасибо.

WordPress
10 лет назад
mr_Endrew
Андрей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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