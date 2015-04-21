Изменить шрифты, ссылки.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка81 просмотр

Сделать форму поиска, как на сайте https://mega.co.nz

Голубой шрифт ниже постеров изменить на серый, под цвет шапки

Сделать одинаковое отображение линии во всех браузерах, под разделами: новое на сайте, фильмы, МУЛЬТФИЛЬМЫ

Изменить надпись Сlubfilms в разделах: комедии, боевики, вестерны и др. на see-tv.org

http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=f53ae8bb85f32423943b8f50ca13419f

10 лет назад
volans
43 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

FoxyFru
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Все как всегда сделано профессионально в сроки!
Прекрасный заказчик, моментальная оплата, четкое тз. Мои рекомендации

Заявки фрилансеров

FoxyFru
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад