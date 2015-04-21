Уважаемые фрилансеры! Есть макет в .psd Необходимо натянуть несложный дизайн на WP и настроить простой функионал (слайдер, подписка, блог, форма обратной связи). Примерный дизайн: http://topdetal.com.ua/pic ...
Изменить шрифты, ссылки.
Сделать форму поиска, как на сайте https://mega.co.nz
Голубой шрифт ниже постеров изменить на серый, под цвет шапки
Сделать одинаковое отображение линии во всех браузерах, под разделами: новое на сайте, фильмы, МУЛЬТФИЛЬМЫ
Изменить надпись Сlubfilms в разделах: комедии, боевики, вестерны и др. на see-tv.org
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=f53ae8bb85f32423943b8f50ca13419f
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт на битрикс, периодические уведомления о перегрузке от хостинга. Необходимо выявить причины повышенной нагрузки и устранить. Жду предложений с бюджетом и сроками.Закрыт10 лет назад
ЕСТЬ ИМ на ShopCMS нужно внести правки согласно ТЗ в приложении от вас жду срок и цену за всё ТЗЗавершен10 лет назад
Здравствуйте! Требуется доработать сайт, а именно сделать активные разделы take.ms/5D2qf сейчас они раскрываются при нажатии, но нет перехода на страницу. Страница раздела должна отображать товары, как в каталоге, и общее описание раздела. ...Завершен10 лет назад
Сайт делал спам-рассылку, после чего установили пароль на отсылку писем с сайта, но причину не убирали. Теперь он падает раз в три месяца. Требуется: - Провести анализ темы и ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт10 лет назад
Движок 1С Bitrix, превьюшки каждый день меняют URL. Например: "Термостат погружной julabo pearl" - http://prntscr.com/6q9yls 06.04.2015 URL картинки: http://rtstore.ru/upload/iblock/f80/f80fff4d84fbe4db1a2914c1c6b89467.png 09.03.2015: http://rtstore.ru/upload/iblock/558/55894b058432f57da0b3f0a684deecf7.png ...Закрыт10 лет назад
Здравствуйте! Имеем сайт на CMS Wordpress. Необходимо поправить параметры скорости загрузки страницы и отображение сайта на мобильных устройствах. Хотелось бы соблюсти указания гугла и его тулзов https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/ и https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Есть сайт на системе Hostсms Там у каждого товара внизу есть поле для комментариев. Пример здесь http://demo.hostcms.ru/shop/camcorder/dcr-hc38/ Есть задача сделать так, чтобы каждый комментарий к товару открывался ...Закрыт10 лет назад
- $15
Приветствую. Имеется сайт на Joomla 3 с "непристойно" длинной структурой URL. Конечная страница получается 5 уровня вложения. Пример: сайт.com/production/itemlist/category/страница.html Задача, сократить структуру, убрав из URL лишние уровни вложения. Не силен в данной ...Завершен10 лет назад
Необходимо сверстать, натянуть сайт, на систему управления WP. Оставляйте заявки кто готов приступить сейчас. В заявках пожалуйста указывайте свой скайп. Вертска должна быть адаптивной. Сайт визитка, без какого либо сложного функционала.Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт10 лет назад