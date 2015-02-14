Нужно сделать Nginx+php под Windows и настроить config. Смысл в том что на сайте стоит скрытие исходящих ссылок через сервер Nginx, то есть ссылка на выходе получается такого вида http://see-nt.ru/video.php?hash=7c4ba2a32d82bad830de19287f45c8ac&v= ...
- Системное администрирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Сделать кнопку при нажатии на иконку поиска (лупу), через enter поиск работает. Поправить слайдер при обновлении страницы на 1-2 сек под слайдером отображается строка.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать защиту ссылок на видео по IP+КЛЮЧ Плеер Uppod, что-то вроде этого http://uppod.ru/talk_9125 CMS DLEЗавершен10 лет назад
Нужно сделать раскадровку со скриншотов (слайдер) , вроде как на этом сайте fs.to в таком стиле. Долго загружается одна из страниц в браузере написано ожидание от share.yandex.net. Поставить тень в торрент меню, поправить ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $30
Нужно установить торрент меню с возможностью добавления до 15 торрентов и раскадровку под плеером пример http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=e21cda495414b59ee3b88cb36ca2d282 в открытом виде http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=ac7c7a01849f875ace4891d8864d8c2a окошко для раскадровки можно сделать как на этом сайте http://fs.to или здесь ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать торрент меню, чтобы при нажатии на папку торрент появлялось всплывающее меню с описанием: название, качество, размер, аудио, дата - время добавление, иконка на скачку. Возможное добавление до 15 торрентов, если торрента нет ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $10
Сделать форму поиска, как на сайте https://mega.co.nz Голубой шрифт ниже постеров изменить на серый, под цвет шапки Сделать одинаковое отображение линии во всех браузерах, под разделами: новое на сайте, ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно изменить дизайн кнопки вход сделать как старом варианте сайта http://see-tv.esy.es/ Немного изменить габариты шапки, сделать постеры поменьше. Не работает регистрация — пользователь с таким именем зарегистрирован. Проблемы с почтой — сообщения ...Завершен10 лет назад
Нужно поправить вход на сайт, как объяснили: "Нужно делать попам вход на чистом css3" с тем скриптом что сейчас конфликт с плеером. Доработать на плеере плейлист, желательно чтобы была возможность размещение видео через ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Сделать оригинальный дизайн шапочки для онлайн кинотеатра http://see-tv.org/Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно сбалансировать дизайн страницы, поставить другой плеер, установить лицензию на модуль logenme, сделать ссылку на торрент файл. http://see-tv.org/films/drama/1-interstellar.htmlЗавершен10 лет назад
Нужно перенести c DLE 10.2 на 10.4, переделать верхнюю строку с фильмами с возможностью перемещения, добавить разделы с фильмами на главной странице и пр. Сам сайт http://hdfilmix.ru/Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день. Скажите вы сможете доделать сайт на DLE 10.2 http://hdfilmix.ru/ Перенести на DLE 10.4, переделать верхнюю строку с фильмами с возможностью перемещения, добавить разделы с фильмами на главной странице и пр. ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Скажите вы сможете доделать сайт на DLE 10.2 http://hdfilmix.ru/ Перенести на DLE 10.4, переделать верхнюю строку с фильмами с возможностью перемещения, добавить разделы с фильмами на главной странице и пр. ...HTML-верстканет заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Скажите вы можете переделать шаблон кино-сайта: дизайн, логотип, некоторые функции? Шаблон сделан на DLE, Кинолюкс. Переделать приблизительно под этот сайт http://tivio.net/ он сделан на этом же шаблоне.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт10 лет назад