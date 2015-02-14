volans

Дмитрий Насанович volans

 
43 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Nginx+php

    Нужно сделать Nginx+php под Windows и настроить config. Смысл в том что на сайте стоит скрытие исходящих ссылок через сервер Nginx, то есть ссылка на выходе получается такого вида http://see-nt.ru/video.php?hash=7c4ba2a32d82bad830de19287f45c8ac&amp;v= ...

    NginxPHP
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать раскадровку, поправить адаптив DLE

    Нужно сделать раскадровку со скриншотов (слайдер) , вроде как на этом сайте fs.to в таком стиле. Долго загружается одна из страниц в браузере написано ожидание от share.yandex.net. Поставить тень в торрент меню, поправить ...

    DLE
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать торрент меню, раскадровку DLE

    $30

    Нужно установить торрент меню с возможностью добавления до 15 торрентов и раскадровку под плеером пример http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=e21cda495414b59ee3b88cb36ca2d282 в открытом виде http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=ac7c7a01849f875ace4891d8864d8c2a окошко для раскадровки можно сделать как на этом сайте http://fs.to или здесь ...

    DLE
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Торрент меню

    Нужно сделать торрент меню, чтобы при нажатии на папку торрент появлялось всплывающее меню с описанием: название, качество, размер, аудио, дата - время добавление, иконка на скачку. Возможное добавление до 15 торрентов, если торрента нет ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Изменить шрифты, ссылки.

    $10

    Сделать форму поиска, как на сайте https://mega.co.nz Голубой шрифт ниже постеров изменить на серый, под цвет шапки Сделать одинаковое отображение линии во всех браузерах, под разделами: новое на сайте, ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработать, изменить DLE

    Нужно изменить дизайн кнопки вход сделать как старом варианте сайта http://see-tv.esy.es/ Немного изменить габариты шапки, сделать постеры поменьше. Не работает регистрация — пользователь с таким именем зарегистрирован. Проблемы с почтой — сообщения ...

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработать сайт DLE

    Нужно поправить вход на сайт, как объяснили: "Нужно делать попам вход на чистом css3" с тем скриптом что сейчас конфликт с плеером. Доработать на плеере плейлист, желательно чтобы была возможность размещение видео через ...

    DLE
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать сайт на DLE

    Нужно сбалансировать дизайн страницы, поставить другой плеер, установить лицензию на модуль logenme, сделать ссылку на торрент файл. http://see-tv.org/films/drama/1-interstellar.html

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработать сайт на DLE

    Нужно перенести c DLE 10.2 на 10.4, переделать верхнюю строку с фильмами с возможностью перемещения, добавить разделы с фильмами на главной странице и пр. Сам сайт http://hdfilmix.ru/

    DLE
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработать сайт

    Добрый день. Скажите вы сможете доделать сайт на DLE 10.2 http://hdfilmix.ru/ Перенести на DLE 10.4, переделать верхнюю строку с фильмами с возможностью перемещения, добавить разделы с фильмами на главной странице и пр. ...

    DLE
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать сайт

    Добрый день. Скажите вы сможете доделать сайт на DLE 10.2 http://hdfilmix.ru/ Перенести на DLE 10.4, переделать верхнюю строку с фильмами с возможностью перемещения, добавить разделы с фильмами на главной странице и пр. ...

    DLE
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переделка шаблона, дизайн.

    Добрый день. Скажите вы можете переделать шаблон кино-сайта: дизайн, логотип, некоторые функции? Шаблон сделан на DLE, Кинолюкс. Переделать приблизительно под этот сайт http://tivio.net/ он сделан на этом же шаблоне.

    DLE
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

porfeus
Денис 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Защита ссылок с привязкой по IP
DLE
Сотрудничеством остался доволен
Все отлично, ответственный исполнитель, работой доволен!
Ответный отзыв
FoxyFru
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Изменить шрифты, ссылки.
Прекрасный заказчик, моментальная оплата, четкое тз. Мои рекомендации
Все как всегда сделано профессионально в сроки!
Ответный отзыв
FoxyFru
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Доработать, изменить DLE
DLE
Отличный заказчик. Четкие задачи, моментальная оплата. Мои рекомендации.
Наконец ответственный, порядочный исполнитель, все сделано без каких либо дополнений.
Ответный отзыв
_VL_
34 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$13
10 баллов
10 лет назад
Торрент меню
HTML
Дмитрий ОТЛИЧНЫЙ заказчик, приятный в общении, четкое ТЗ, своевременная оплата! РУКОМЕНДУЮ !!! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!!!
Все хорошо, с моей стороны было несколько дополнений, работу довели до конца, всем доволен.
Ответный отзыв
sha9
34 года
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Доработать сайт на DLE
DLE
Рекомендую заказчика, очень ответственный
Грамотный, ответственный подход к работе, сотрудничеством остался доволен, буду обращаться в дальнейшем.
Ответный отзыв
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