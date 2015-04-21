Сделать раскадровку, поправить адаптив DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка156 просмотров

Нужно сделать раскадровку со скриншотов (слайдер) , вроде как на этом сайте fs.to в таком стиле.

Долго загружается одна из страниц в браузере написано ожидание от share.yandex.net.

Поставить тень в торрент меню, поправить адаптив в разделе "Смотрите также" и "Соц. кнопки" в разделе поиск немного постер слез.

DLE
10 лет назад
volans
43 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров