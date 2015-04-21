Сделать раскадровку, поправить адаптив DLE

Нужно сделать раскадровку со скриншотов (слайдер) , вроде как на этом сайте fs.to в таком стиле.

Долго загружается одна из страниц в браузере написано ожидание от share.yandex.net.

Поставить тень в торрент меню, поправить адаптив в разделе "Смотрите также" и "Соц. кнопки" в разделе поиск немного постер слез.