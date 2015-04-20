Разработка на shop script (webasyst)

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Закрыт1 заявка174 просмотра

Здравствуйте.

Требуется привязка существующего дизайна к shop script, а так же разработка некоторых дополнительных модулей для этой системы по требованию в дальнейшем.

Модули, типа "Избранное" в ЛК пользователя, или, например, интернфейс просмотра заказов для конкретной торговой точки и т.п.

От вас хотелось бы увидеть проекты включающие в себя программные доработки shop script-а

Webasyst
10 лет назад
franklin90
Александр 
43 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
29 отзывов(-1)

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