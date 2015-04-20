Разработка на shop script (webasyst)

Здравствуйте.

Требуется привязка существующего дизайна к shop script, а так же разработка некоторых дополнительных модулей для этой системы по требованию в дальнейшем.

Модули, типа "Избранное" в ЛК пользователя, или, например, интернфейс просмотра заказов для конкретной торговой точки и т.п.

От вас хотелось бы увидеть проекты включающие в себя программные доработки shop script-а