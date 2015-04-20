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Разработка на shop script (webasyst)
Здравствуйте.
Требуется привязка существующего дизайна к shop script, а так же разработка некоторых дополнительных модулей для этой системы по требованию в дальнейшем.
Модули, типа "Избранное" в ЛК пользователя, или, например, интернфейс просмотра заказов для конкретной торговой точки и т.п.
От вас хотелось бы увидеть проекты включающие в себя программные доработки shop script-а
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