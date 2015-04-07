Поменять дизайн интернет магазина на prestashop.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки73 просмотра

Необходимо поменять дизайн интернет магазин на prestashop.

Исходники есть в PSD

Стоимость и сроки ? В РУБЛЯХ!

PrestaShop
10 лет назад
oxotnik2017
Ирина 
42 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров