Здравствуйте фрилансеры! Нужна помощь по wordpress. Есть сайт www.sevstroy29.ru, в слайд нужно загрузить свои фотки. Удалить кнопки соц сетей и оставить одну - вк. Нужно убрать записи ...
Поменять дизайн интернет магазина на prestashop.
Необходимо поменять дизайн интернет магазин на prestashop.
Исходники есть в PSD
Стоимость и сроки ? В РУБЛЯХ!
Заявки фрилансеров
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