Перенести сайт на CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок142 просмотра

Есть сайт http://www.oudagan.com , требуется перенести на одну из бесплатных cms с дружественным интерфейсом админки.

Пользователи далеки от программирования.

Обратите внимание сайт поддерживает несколько языков.

10 лет назад
martin326
Михаил 
54 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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