Настройка VPS

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Закрыт5 заявок122 просмотра

Apachi + nginx, стоит ISP manager. Требуется решить проблему - постоянно разрывает соединение при выполнении пхп скрипта на импорт в БД.

NginxPHP
10 лет назад
Cheshyr
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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