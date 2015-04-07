Поправить фильтр на сайте (самопис)

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Закрыт3 заявки79 просмотров

Необходимо на сайте поправить фильтр, при этом чтобы другие фильтры не слетели.

CMS самописная.

Сейчас отображается только одна категория http://take.ms/92cHt

Должна присутствовать доп. категория "ЕВРО"

Ссылка на раздел https://clck.ru/9TaBJ

Срок - сегодня.

Бюджет и условия пишите.

10 лет назад
yadrew
Андрю 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров