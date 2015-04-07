Настроить nulled тему Wordpress установленную на сайте. После установки темы движок резко затупил как в админке так и в пользовательской части. Поиск вредоносов плагинами пока не дал результат. ...
Выполнить SEO тз по Presta Shop
Добрый день! Нужно сделать генерацию метаданных на преста шоп. И ещё пару плюшек. ТЗ во вложении. Цену обсуждаем.
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