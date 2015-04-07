Выполнить SEO тз по Presta Shop

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок95 просмотров

Добрый день! Нужно сделать генерацию метаданных на преста шоп. И ещё пару плюшек. ТЗ во вложении. Цену обсуждаем.

10 лет назад
ramarez
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров