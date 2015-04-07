Wordpress експорт и импорт данных

Переношу сайт с wordpress.com на отдельный блог

Сайт с которого переношу - http://varnaru.me/

Сайт куда переношу http://varnaru.info/

Статьи переносятся нормально, а вот картинки - нет, не во всех месяцах переносятся.

Нужна помощь по переносу.

Задача - полностью перенести картинки.

Доступа до ФТП к сайту http://varnaru.me/ - нет, есть только админка и инструмент экспорта.

Требуется человек с опытом переноса блогов с wordpress.com

В личку и скайп прошу не писать, пишите в тендере.