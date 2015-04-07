Свободный программист Друпал - сделать проект

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Закрыт2 заявки93 просмотра

Проект: социалка а-ля "вконтактик", но меньше и с магазином.

Поэтому совсем уж начинающих прошу не беспокоить.

Прошу указывать сразу цену за час и возможную стоимость социалки. В рублях ессна.

Умение верстать будет хорошим плюсом.

Drupal
10 лет назад
emmis
44 года
14 лет в сервисе
Был
23 дня назад

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