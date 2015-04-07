Сайт на Вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок143 просмотра

Ищу специалиста Вордпресс с адекватными ценами на работы. Нужно сделать редизайн сайта + прикрутить систему онлайн оплаты. Подробности в личной переписке.

WordPress
10 лет назад
weblar
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров