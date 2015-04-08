Натянуть шаблон на joomla

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Закрыт1 заявка97 просмотров

Есть купленная верстка (http://themeforest.net/item/privado-interactive-resume-portfolio-template/10290475), необходимо сделать из неё joomla шаблон.

Joomla
10 лет назад
berkina-yana
Яна Беркина 
34 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров