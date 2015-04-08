Доработать сайт на Joomla 3

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки144 просмотра

Доработать админ-часть и паблик часть сайта http://timestudio.tv/ Добавить модуль "опросник", пример http://www.scientology.ru/courses/dynamics/overview.html. Убрать некоторые куски фреймворка, проверить работу модуля "Логин-регистрация", модуля "Обратная связь". Плюс некоторые другие мелкие правки.

Joomla
10 лет назад
adaneliuk
34 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров