Здравствуйте, Нужно сверстать сайт на wordpress. Сайт предельно простой (дизайн в личку), но надо подключить модуль Project Manager Pro. Модуль я куплю, его надо будет перевести и настроить на сайте. Также ...
Доработать сайт на Joomla 3
Доработать админ-часть и паблик часть сайта http://timestudio.tv/ Добавить модуль "опросник", пример http://www.scientology.ru/courses/dynamics/overview.html. Убрать некоторые куски фреймворка, проверить работу модуля "Логин-регистрация", модуля "Обратная связь". Плюс некоторые другие мелкие правки.
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