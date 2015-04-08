Доработать сайт на WordPress

Сайт на WordPress. Самописный не стандартный дизайн. Нужно доработать дизайн, убрать некоторые баги.

Ищется профессионал в WP и адаптивной верстке. Который сможет быстро и правильно все исправить. С меня дамп сайта, с вам площадка где его можно развернуть для доработки.

Человек нужен ещё вчера, так что все очень срочно. Если все пройдет хорошо, то будут заявки на постоянные доработки сайта.