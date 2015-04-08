Здравствуйте, Нужно сверстать сайт на wordpress. Сайт предельно простой (дизайн в личку), но надо подключить модуль Project Manager Pro. Модуль я куплю, его надо будет перевести и настроить на сайте. Также ...
Доработать сайт на WordPress
Сайт на WordPress. Самописный не стандартный дизайн. Нужно доработать дизайн, убрать некоторые баги.
Ищется профессионал в WP и адаптивной верстке. Который сможет быстро и правильно все исправить. С меня дамп сайта, с вам площадка где его можно развернуть для доработки.
Человек нужен ещё вчера, так что все очень срочно. Если все пройдет хорошо, то будут заявки на постоянные доработки сайта.
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