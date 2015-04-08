Доработать сайт на WordPress

  1. Биржа фриланса
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Закрыт2 заявки120 просмотров

Сайт на WordPress. Самописный не стандартный дизайн. Нужно доработать дизайн, убрать некоторые баги.

Ищется профессионал в WP и адаптивной верстке. Который сможет быстро и правильно все исправить. С меня дамп сайта, с вам площадка где его можно развернуть для доработки.

Человек нужен ещё вчера, так что все очень срочно. Если все пройдет хорошо, то будут заявки на постоянные доработки сайта.

WordPress
10 лет назад
Net_Prosto
Сергей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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