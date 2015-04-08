Установка и настройка темы на wp

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Закрыт11 заявок179 просмотров

Настроить на хостинге тему http://themeforest.net/item/proprieta-responsive-wordpress-theme/7973410 (куплена) Привести ее к виду соответствия как на демо. В дальнейшем занимать доработкой, изменениями и тд. и тп.

Если сработаемся развивать другие проекты

WordPress
10 лет назад
proffin99
Иванов 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров