Доработка страницы на сайте (Drupal)

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Завершен4 заявки144 просмотра

Добрый день!

Есть сайт на Drupal http://roanto.com.

Необходимо сделать на странице http://roanto.com/produktsiya/metallocherepitsa вкладки, в которые будут прописываться куски текста. наподобие вот этого http://kievdah.com.ua/metallocerepica.html или этого http://blagosvit.com.ua/category/metallocherepica/.

Просьба написать стоимость и сроки выполнения работы.

Drupal
10 лет назад
CyberSharkPro
Алексей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад
$20
1 день
Задача выполнена в срок. Просьбы по изменению стилей табов тоже сделаны, хотя это не оговаривали изначально. Оплата с моей стороны была задержана на пару дней по причине командировки - Александр отнесся к этому нормально и без истерик:), за что ему отдельное "спасибо" рекомендую.
Работать с Алексеем очень комфортно, он понимающий и ответственный заказчик, однозначно рекомендую и буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад