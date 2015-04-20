Доработка страницы на сайте (Drupal)

Задача выполнена в срок. Просьбы по изменению стилей табов тоже сделаны, хотя это не оговаривали изначально. Оплата с моей стороны была задержана на пару дней по причине командировки - Александр отнесся к этому нормально и без истерик:), за что ему отдельное "спасибо" рекомендую.