Небольшие доработки сайта

Небольшие правки на сайте

1) Необходимо изменить боковое меню сайта на всех страницах.

http://midascapitalgroup.com/investors/nadezhnost-vlozhenij.html как пример страницы. Заменить меню на другие надписи и соответствующие ссылки на эти страницы.

2) На главной странице сайта необходимо один элемент поменять, т.е. его стили (если необходимо пересоздать для него стиль, чтобы все остальное на сайте осталось без изменений, т.е. не поменялся цвет в других местах). Приложил скрин как должно выглядеть после изменений.

По Украине!!!