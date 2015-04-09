Здравствуйте, коллеги! Сайт на Drupal http://stroitorg.su/ Нужно по тех.заданию настроить корректное отражение мета-данных: 1. title, descriptions, keywords, alt и h1 Для каждой страницы есть нужный набор мета-данных. ...
Noindex плагин кнопки для редактора вордпресс
Нужен плагин кнопки, который воспримется редактором Tinymce Advance (по сообщению разработчика проблем быть не должно).
Нужно написание именно через плагин, так как при правки системных файлов вордпресса теряются при апдейте движка.
Функционал нужен следующий:
При выделении текста в визуальном и редакторе нажатии на кнопку плагина , текст должен обрамляться текст и успешно отображаться после публикации с новой конструкцией.
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