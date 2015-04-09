Noindex плагин кнопки для редактора вордпресс

Нужен плагин кнопки, который воспримется редактором Tinymce Advance (по сообщению разработчика проблем быть не должно).

Нужно написание именно через плагин, так как при правки системных файлов вордпресса теряются при апдейте движка.

Функционал нужен следующий:

При выделении текста в визуальном и редакторе нажатии на кнопку плагина , текст должен обрамляться текст и успешно отображаться после публикации с новой конструкцией.